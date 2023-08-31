Нужен настенный ковер: как украинцам зимой сохранить тепло в квартире без отопления

8 советов помогут горожанам подготовиться к вероятным блекаутам

В стране, где идет война, аварийное отключение света — очень частая ситуация. Если украинцев заранее предупреждают об отсутствии электроэнергии, то тогда точно можно знать о времени возобновления света, но при массовой атаке — нет. А у большинства граждан страны при отсутствии электроснабжения исчезает и теплоснабжение.

Как сообщает Big Kyiv, есть несколько лайфхаков от экспертов ассоциации "Энергоэффективные города Украины", которые помогут подготовить квартиру к холодам, если у вас отключили отопление.

В первую очередь, как отмечают эксперты, украинцам следует выделить средства на подготовку к зиме. То есть, основная задача — не заменить радиаторы отопления или газовые плиты, а уменьшить расход тепловой энергии и создать резерв на случай чрезвычайной ситуации.

8 советов, как украинцам подготовиться к отключению света

Уменьшите потери тепловой энергии, для этого убедитесь в отсутствии щелей в оконных рамах и, если они есть, или установите современные стеклопакеты или вложите уплотнитель в рамы и заклейте их по периметру изолентой или скотчем. Установите теплоотражающие экраны на стены радиаторов отопления. Устилайте пол ковровым покрытием хотя бы в комнатах, где Вы проводите наибольшее время (это особенно желательно, если Вы проживаете на первом этаже), если имеете промерзающую зимой стену, также защищайте от холода. Убедитесь в отсутствии щелей между полотном дверей и дверными коробками (если они есть, наклейте уплотнитель по периметру дверных коробок). Закройте часть вентиляционных отверстий в комнате. Если у вас установлены инверторные сплит-системы (кондиционеры), проверьте их пригодность для догрева помещений. Повышайте культуру потребления энергии – замените все лампы накаливания на светодиодные, оставляйте работающими минимально достаточное количество ламп, расположите мебель так, чтобы получить максимальное естественное освещение. Руководствуйтесь принципом "не более одного включенного мощного прибора одновременно" (такими приборами являются "теплые полы", бойлеры, 7 электрические плиты, духовые шкафы, стиральные и посудомоечные машины, электрические конвекторы, чайники, утюги, микроволновые печи, кофеварки и т.д.) Предпочитайте экономичные режимы работы оборудования, используйте таймеры для использования большой бытовой техникой преимущественно ночью и не оставляйте электроприборы в режиме ожидания.

Они также дают дополнительный совет, например, следует рационально использовать горячую и холодную воду (закрывать кран, когда чистите зубы).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно сохранить мясо, когда долго нет света и холодильник уже не держит холод.