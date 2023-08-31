Нужен настенный ковер: как украинцам зимой сохранить тепло в квартире без отопления
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8 советов помогут горожанам подготовиться к вероятным блекаутам
В стране, где идет война, аварийное отключение света — очень частая ситуация. Если украинцев заранее предупреждают об отсутствии электроэнергии, то тогда точно можно знать о времени возобновления света, но при массовой атаке — нет. А у большинства граждан страны при отсутствии электроснабжения исчезает и теплоснабжение.
Как сообщает Big Kyiv, есть несколько лайфхаков от экспертов ассоциации "Энергоэффективные города Украины", которые помогут подготовить квартиру к холодам, если у вас отключили отопление.
В первую очередь, как отмечают эксперты, украинцам следует выделить средства на подготовку к зиме. То есть, основная задача — не заменить радиаторы отопления или газовые плиты, а уменьшить расход тепловой энергии и создать резерв на случай чрезвычайной ситуации.
8 советов, как украинцам подготовиться к отключению света
- Уменьшите потери тепловой энергии, для этого убедитесь в отсутствии щелей в оконных рамах и, если они есть, или установите современные стеклопакеты или вложите уплотнитель в рамы и заклейте их по периметру изолентой или скотчем.
- Установите теплоотражающие экраны на стены радиаторов отопления.
- Устилайте пол ковровым покрытием хотя бы в комнатах, где Вы проводите наибольшее время (это особенно желательно, если Вы проживаете на первом этаже), если имеете промерзающую зимой стену, также защищайте от холода.
- Убедитесь в отсутствии щелей между полотном дверей и дверными коробками (если они есть, наклейте уплотнитель по периметру дверных коробок).
- Закройте часть вентиляционных отверстий в комнате. Если у вас установлены инверторные сплит-системы (кондиционеры), проверьте их пригодность для догрева помещений.
- Повышайте культуру потребления энергии – замените все лампы накаливания на светодиодные, оставляйте работающими минимально достаточное количество ламп, расположите мебель так, чтобы получить максимальное естественное освещение.
- Руководствуйтесь принципом "не более одного включенного мощного прибора одновременно" (такими приборами являются "теплые полы", бойлеры, 7 электрические плиты, духовые шкафы, стиральные и посудомоечные машины, электрические конвекторы, чайники, утюги, микроволновые печи, кофеварки и т.д.)
- Предпочитайте экономичные режимы работы оборудования, используйте таймеры для использования большой бытовой техникой преимущественно ночью и не оставляйте электроприборы в режиме ожидания.
Они также дают дополнительный совет, например, следует рационально использовать горячую и холодную воду (закрывать кран, когда чистите зубы).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как можно сохранить мясо, когда долго нет света и холодильник уже не держит холод.