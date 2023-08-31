Через несколько недель соберете урожай: пять растений для выращивания в сентябре

Есть несколько простых овощей, которые отлично растут осенью

Огородники продолжают собирать урожай, но и сезон посадок еще не окончен. Многие растения идеально подойдут для выращивания в сентябре и порадуют плодами спустя несколько недель.

Стоит обратить внимание на пять овощей, которые можно сажать прямо сейчас. Об этом рассказывает Express.

Салат

Салатную зелень можно собирать весь год. Разные виды салата, шпинат, рукколу не только можно выращивать с августа по ноябрь. Эти культуры довольно выносливые и отлично растут при более прохладных температурах.

Редис

Идеально подходит для выращивания осенью, быстро растет, а после полного созревания хранится в холодильнике в течение нескольких месяцев. Урожай редиски можно собрать примерно через месяц.

Горох

Можно сеять горох в период с сентября по начало ноября. Главное, чтобы он хорошо укоренился до наступления заморозок. Горох — культура для прохладной погоды, но не любит слишком сильных морозов, поэтому сажайте его прямо сейчас.

Морковь

Эта культура может расти с ранней весны до поздней осени, но при правильном уходе иногда ее можно выращивать почти круглый год в зависимости от сорта. Лучшее время для посадки — конец августа или начало сентября. Многие сорта моркови достигают зрелости за 55-60 дней.

Кустовая фасоль

Этот овощ принесет щедрый урожай. Без проблем растет осенью и успевает созреть до первых заморозков.

Ранее "Телеграф" рассказывает, какие овощи следует собирать в августе. В перечне — значительное количество популярных культур.