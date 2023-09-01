Зачем рассыпать по огороду яичную скорлупу: незаменимый помощник

Использование пищевых отходов может помочь обеспечить растения питательными веществам

Люди, занимающиеся огородничеством, часто применяют в своей работе имеющиеся под рукой средства. Полностью натуральное средство – скорлупа яйца – способно не только защищать растения от вредителей, но также насыщать культуры полезными питательными веществами.

Измельченная яичная скорлупа — это отличное применение в огороде, которое способно выполнять разнообразные функции, включая использование в качестве удобрения. Этот эффект обусловлен наличием в данном продукте кальция, пишет express.

Предотвращение заболеваний растений

Дополнительное внесение кальция может содействовать укреплению защиты сельскохозяйственных культур от распространенных болезней, включая вершинную гниль

Отпугивание вредителей

Использование яичной скорлупы отпугивает слизней и улиток. Дачникам достаточно измельчить неиспользованную яичную скорлупу и равномерно распределить ее по всей территории участка. Особое внимание следует уделить растениям, развитие которых требуется поддержать.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.