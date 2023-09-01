Все может пойти прахом: эти три знака Зодиака - неудачники сентября

Им стоит ждать конфликтов, разочарований и огорчений

Первый месяц осени в 2023 году обещает быть довольно положительным и позитивным, однако сразу у трех знаков Зодиака наоборот ожидаются самые разные проблемы.

Речь идет про таких знаков как Весы, Скорпион и Козерог. Об этом говорит гороскоп Таро, который "Телеграф" составил на сентябрь.

Весам выпала перевернутая Звезда

В прямом положении карта обещает реализацию талантов и воплощение мечт, однако в перевернутом она наоборот предупреждает, — в скором времени Вы можете крупно разочароваться, потерять надежду, испытать проблемы с самооценкой и погрузиться в плен депрессивного настроения. Можете попытаться сгладить это все, заранее запланировав что-то приятное. Возможно, водную прогулку или поездку куда-то.

Скорпионам выпал перевернутый Король жезлов

Вы чрезмерно эгоистичны и целеустремлены, возможно в чем-то пренебрегаете чувствами окружающих и "идете по головам", — это может накликать на Вас конфликты, плохие отзывы и плохие новости в сентябре.

Козерогам выпала перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что и Вам сентябрь может принести приятности. Со дня на день могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в сентябре в финансовом плане по картам Таро.