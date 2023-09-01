Когда сеем морковь, бобовые, редис и другие овощи в сентябре: посевной календарь на месяц
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Осенью еще есть шанс вырастить вкусные плоды
В сентябре у огородников немало задач. В начале осени продолжается период посадок и посева популярных культур, которые уже через несколько недель порадуют урожаем.
Многие дачники руководствуются лунным календарем. "Телеграф" публикует посевной календарь на сентябрь 2023 года, который поможет вам выбрать удачную дату для посева овощей. К слову, благоприятных "окошек" в этом месяце всего три.
Посевной календарь на сентябрь 2023
В первый осенний месяц есть возможность высадить на участке такие растения, как редис, бобовые, капуста, томаты, огурцы, морковь, лук и не только. Главное, проводить работы на огороде в благоприятный день.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева овощей в сентябре-2023
- Удачные дни для посадок: 19, 20, 28 сентября.
- Неблагоприятные дни для посадок: 3, 11, 13, 14, 30 сентября.
- Нейтральные дни: все остальные.
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