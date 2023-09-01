Что делать, если вареные яйца плохо чистятся: идеальный результат за считанные секунды

Для начала их нужно правильно сварить

Яйца — незаменимый ингредиент в кулинарии. Их используют и в салатах, и в выпечке, и как самостоятельное блюдо — даже такое неожиданное, как шпроты в яйце. Казалось бы, ничего сложного в процессе отваривания этого продукта нет. А вот при очистке часто возникают неудобства. Как очистить вареное яйцо от скорлупы, чтобы к ней не прилипала половина белка?

Как варить яйца, чтобы их было легко чистить

Для начала нужно правильно погрузить яйца в воду. Если вы только достали их из холодильника, лучше уложите в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы покрыть полностью.

После этого поставьте на средний огонь. Тогда они будут нагреваться постепенно, и скорлупа не треснет от перепада температуры.

Время приготовления после закипания:

для яиц всмятку — 2 минуты после того, как в воде появились пузырьки;

минуты после того, как в воде появились пузырьки; для яиц "в мешочек" — 3-3,5 минуты;

минуты; для яиц всмятку — 10 минут.

После этого снимите яйца с огня и мгновенно погрузите в холодную воду на несколько минут. Для этого заранее наполните ею другую посуду, в которую и переложите. Если слить кипяток и заливать яйца холодной водой из-под крана, попадая в горячую кастрюлю на горячие яйца, она будет немного нагреваться, и эффект получается совсем не тот.

Также вы можете добавить 1 ч. л. соли при варке. Тогда белок не вытечет, даже если случайно на скорлупе появится трещина.

Как легко очистить яйца после варки

Начинайте чистить с более закругленной стороны. Там, как правило, размещается воздушный пузырь, что облегчает начало очистки. Это касается как яиц всмятку, так и вкрутую.

Для очистки яйца вкрутую покатайте его по столу. Раздробив скорлупу, вы значительно облегчите процесс.

Если скорлупа никак не отходит, попробуйте использовать небольшую ложку. Вставьте ее между скорлупой и белком и осторожно двигайтесь вокруг яйца, чтобы отделить скорлупу.

Также вы можете чистить яйцо под небольшой струйкой холодной воды. Попадая между скорлупой и белком, она значительно упрощает их отделение друг от друга.

И суперлайфхак — положите яйцо вкрутую в стакан, наполненный водой наполовину, плотно закройте ладошкой и хорошо потрясите 5-10 секунд. После этого скорлупа отделяется практически одним куском за считанные секунды.

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