Гороскоп Таро на неделю: Близнецов ждет критика, а Скорпионов, - богатство
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Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время
Начало сентября обещает быть весьма благоприятным для большинства, однако у некоторых все же не обойдется без проблем и разочарований.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года включительно.
Овен — пустая карта
Всего в колоде две таких карты. Когда они выпадают, то это значит, что по каким-то причинам, Вам пока нельзя знать ответ на интересующий вопрос. Может быть, будущее еще не определено, или Вы просто не готовы его знать.
Телец — перевернутая Восьмерка жезлов
В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.
Близнецы — Паж мечей
Судя по всему, в ближайшее время Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.
Рак — Король жезлов
Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.
Лев — Паж пентаклей
В течение следующей недели Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в ближайшее время может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.
Дева — Шестерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.
Весы — пустая карта
Впервые сразу обе пустые карты выпали в одном раскладе. Такие карты выпадают, когда нельзя дать ответ на интересующий Вас вопрос. Может быть, Вы не готовы его знать, или будущее еще не определенно.
Скорпион — Десятка пентаклей
Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью на грядущей неделе.
Стрелец — перевернутое Колесо фортуны
В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же придется заново переделывать какую-то работу.
Козерог — Рыцарь жезлов
Эта карта говорит, что Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.
Водолей — Девятка пентаклей
В скором времени Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.
Рыбы — Королева пентаклей
Эта карта говорит, что в ближайшее время Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.