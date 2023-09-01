Гороскоп Таро на неделю: Близнецов ждет критика, а Скорпионов, - богатство

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Начало сентября обещает быть весьма благоприятным для большинства, однако у некоторых все же не обойдется без проблем и разочарований.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — пустая карта

Всего в колоде две таких карты. Когда они выпадают, то это значит, что по каким-то причинам, Вам пока нельзя знать ответ на интересующий вопрос. Может быть, будущее еще не определено, или Вы просто не готовы его знать.

Телец — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Близнецы — Паж мечей

Судя по всему, в ближайшее время Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Рак — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Лев — Паж пентаклей

В течение следующей недели Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в ближайшее время может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Дева — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Весы — пустая карта

Впервые сразу обе пустые карты выпали в одном раскладе. Такие карты выпадают, когда нельзя дать ответ на интересующий Вас вопрос. Может быть, Вы не готовы его знать, или будущее еще не определенно.

Скорпион — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью на грядущей неделе.

Стрелец — перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же придется заново переделывать какую-то работу.

Козерог — Рыцарь жезлов

Эта карта говорит, что Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Водолей — Девятка пентаклей

В скором времени Вы можете получить вознаграждение за свои труды, и удача будет на Вашей стороне, не бойтесь начинать что-то новое.

Рыбы — Королева пентаклей

Эта карта говорит, что в ближайшее время Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.