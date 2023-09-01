Как избавиться от бурьяна на участке без химикатов: эффективное народное средство

Рассказываем, как приготовить раствор для борьбы с сорняками в домашних условиях

Бурьян может нести серьезную угрозу для дачного участка. Сорные растения конкурируют с полезными за влагу и питательные вещества в почве. Некоторые из них могут создавать плотный ковер и затруднять культурным растениям доступ кислорода, а другие — заслонять солнечный свет или быть носителями разных заболеваний и способствовать распространению вредных насекомых. Чтобы не думать, как защитить растения от вредителей и сорняков, нужно своевременно от них избавиться.

Канал "Сучасна дача" рассказывает, как сделать гербицид в домашних условиях. Благодаря этому рецепту вы сможете уничтожить бурьян на участке.

Как вывести бурьян уксусом и солью

Для приготовления рабочего раствора вам понадобится:

Уксус — 3,8 л.

Соль — 1/2 стакана.

Жидкое хозяйственное мыло — 1 ч. л.

Перемешайте все ингредиенты. Можно использовать любое жидкое моющее средство. Это нужно, чтобы при опрыскивании раствор прилипал к сорным растениям, а не стекал по листьям или стеблям.

Как уничтожить бурьян на участке без гербицидов

Проводите опрыскивание и пролив сорняков в сухую хорошую погоду. Если на протяжении суток пройдет дождь, процедуру придется повторить. Время дня особой роли не играет. Но садоводы обещают, что если вы сделаете это утром, то уже к вечеру будет результат.

Осторожно — не допускайте попадания смеси на полезные растения. Иначе вы их погубите вместе с сорняками.

При поливе смесь вымывает из почвы питательные вещества и может навредить культурным посадкам. Поэтому использовать ее на огороде нежелательно. Лучше всего это подходит для таких случаев, как убрать бурьян между плиткой, во дворе, вокруг дорожек и так далее.

Для получения максимального результата берите для обработки уксусную кислоту, разведенную с водой до 15-20%. Обычный магазинный 9-процентный уксус не так эффективен, хотя вы всегда можете провести обработку повторно.

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