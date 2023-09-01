Не только компост: какие удобрения нужно внести в почву осенью

Перед наступлением холодов нужно подготовить земельные "квадраты"

В сентябре не только продолжается сезон посева некоторых культур, а и начинается подготовка почвы к зиме. Осенью дачники должны внести в землю ряд удобрений.

Стоит обратить внимание и на органические, и на минеральные подкормки для почвы осенью. Об этом рассказывает Телеграм-канал "Садівник".

Так, огородникам рекомендуется удобрять земельные "квадраты" осенью органическими подкормками. Во-первых, это может быть птичий помет. Его вносят в сухом виде под перекапывание (0,8 кг на 1 кв. м), но не нанося на корни растений. Альтернатива – полив междурядья раствором куриного помета (1:15).

Во-вторых, можно удобрить почву древесным пеплом в соотношении 3-4 кг на 1 "квадрат". Такую манипуляцию осуществляют раз в три года.

Третий вариант органики для земли – компост. Добавляют 3-4 кг на 1 кв. м под перекапывание, также раз в 3-4 года.

Не менее полезными для вашей почвы являются сидераты. Опытные дачники советуют высаживать горох, клевер, люцерну, донник, ячмень, яровой овес, просо, рожь, фацелию, горчицу. Добиться лучших результатов поможет одна хитрость: когда растения вырастут до 10 см, срежьте их и перекопайте с землей.

Кроме того, не стоит отказываться от фосфорно-калийных удобрений, которые можно использовать осенью под перекапывание. В их числе сульфат аммония, суперфосфат, суперфосфат двойной и калиймагнезия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры можно высадить на участке в начале осени. Спустя несколько недель вы соберете урожай зелени и овощей.