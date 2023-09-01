Что внести под малину осенью, чтобы в следующем году выросла большой и сладкой: все просто

Питательные элементы помогут растению перезимовать

Осень — идеальное время для того, чтобы уделить внимания малине. Опытные садоводы всегда делают это в осенний период, и поэтому у них проблем с урожаем в будущем нет. В это время необходимо помочь кусту малины восстановить свои силы после плодоношения и подготовить его к предстоящей зиме, которая не всегда бывает легкой.

Для того чтобы в следующем году растение порадовало вас обильным и сладким урожаем, необходимо именно сейчас провести важное удобрение, пишет cpykami. Это гарантировано даст отличное качество урожая.

Чем и как подкормить малину

Рассыпьте 2 столовые ложки доломитовой муки вокруг куста малины и также добавьте приблизительно половину столовой ложки калимагнезии. Эти два вида удобрений помогут не только улучшить кислотность почвы, но и обогатят ее важными питательными элементами.

Землю вокруг куста малины легко разрыхлите при помощи тяпки, внедряя в нее удобрения. Затем сверху посыпьте корой дерева, отлично подойдет труха, разложившееся дерево.

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