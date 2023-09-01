Таких всего трое: какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в сентябре по картам Таро
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Придется потрудиться, но оно того стоит
Каждый не против улучшить свое материальное положение, однако три знака Зодиака реально смогут достичь этого, — при этом уже в течение сентября.
Речь идет про такие знаки как Дева, Весы и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп по картам Таро, составленный на сентябрь 2023 года.
Девам выпала Пятерка жезлов
Эта карта говорит, что в сентябре Вам придется потрудиться, однако это поможет заметно улучшить Ваше материальное положение и успешно решить все финансовые вопросы. Также возможен переезд.
Весам выпала перевернутая Четверка кубков
В этом положении карта указывает на то, что у Вас закончился период застоя и открылось второе дыхание, которое позволит Вам покорить новые вершины в сентябре.
Рыбам выпала Сила
Уже одно название карты намекает на то, что у Вас первый месяц осени будет успешным. Труд и упорство помогут Вам достичь больших высот в этом месяце, если Вы захотите.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака, — неудачники сентября по картам Таро.