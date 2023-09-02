Не почернеет и не сгниет: как хранить капусту до самой весны

Кочаны капусты идеально хранить в прохладном помещении с высокой влажностью

Сохранить капусту свежей до весны не так уж и сложно. Главное — выбрать правильное время для сбора урожая и соблюсти несколько правил хранения. Создание благоприятного микроклимата убережет овощ от гниения, поможет сохранить сочность и вкус. Можно хранить капусту в холодильнике или на балконе. Но идеальным местом все же остается погреб или подвал, в котором держится температура −1…+1 ℃ и влажность воздуха 85-95%.

Прежде чем закладывать капусту на хранение в погреб, там нужно тщательно убрать, проветрить и просушить помещение. При необходимости необходимо провести дезинфекцию, уничтожить вредителей и грызунов.

Как хранить капусту в погребе

Выбор способа хранения капусты зависит от количества урожая и размеров помещения.

Проще всего хранить капусту в ящиках. Перед закладкой необходимо обрезать кочерыжки (3-4 см нужно оставить). Верхний слой листьев убирать не нужно. После этого капусту нужно сложить в деревянные ящики, в которых есть вентиляционные отверстия. Ящики должны стоять на подставке или поддоне. Благодаря этому капуста не будет гнить.

Песок поможет сохранить максимум полезных веществ в капусте. Кочаны от нужно очистить от верхнего слоя листьев и отрезать кочерыжку (3-4 см нужно оставить). Затем сложить овощи ящик и пересыпать каждый слой песком, который предварительно нужно просушить и прокалить.

Кроме того, капусту можно хранить в бумаге. Отобранные целые кочаны следует завернуть в несколько слоев бумаги и сложить в ящики или мешки. Такой способ обеспечит теплоизоляцию, защитит плоды от влаги, света и контакта с другими овощами. Бумагу можно заменить на пищевую пленку. Она также убережет капусту от влаги и перемерзания.

Хорошо сохранить капусту можно в подвешенном виде. Для этого к кочерыжке каждого кочана необходимо привязать веревку и развесить капусту на гвоздях, прибитых на деревянную рейку. Такое хранение обеспечит постоянное проветривание овощей и предотвратит их гниение.

Периодически проверяйте капусту и отбирайте кочаны с признаками гниения или порчи. Подгнившие участки следует обрезать, а хорошую часть использовать в приготовлении пищи как можно быстрее.

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