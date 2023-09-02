Ждите конфликтов и сложностей: этим знакам Зодиака сильно не повезет на следующей неделе

Знаков-неудачников сразу четыре

Начало сентября может стать тяжелым для представителей четырех знаков Зодиака, — их могут ждать самые разные сложности, плохое настроение и ссоры.

Речь идет про такие знаки как Телец, Близнецы, Стрелец и Козерог. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" на неделю с 4 по 10 сентября.

Тельцам выпала перевернутая Восьмерка жезлов

Весьма вероятно, что Вы слишком много взвалили на себя и пытаетесь успеть все на свете, — карты Таро советуют Вам замедлиться и делегировать задачи, пока Вы не наделали ошибок в запаре.

Близнецам выпал Паж мечей

Эта карта предупреждает, что Вам в ближайшее время будет сложно контактировать с людьми. Вы можете услышать критику со стороны, постарайтесь не вопринимать ее в штыки и прислушаться к ней, — она может помочь Вам стать лучше.

Стрельцам выпало перевернутое Колесо фортуны

Вас в ближайшую неделю может ждать возвращение какой-то старой проблемы, которая считалась решенной, неприятного человека, или же может выпасть необходимость заново переделывать работу.

Козерогам выпал Рыцарь жезлов

Вас вот-вот ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.