Очистит налет, нагар и прилипший жир: рецепт чистящего средства за копейки

Нужно лишь смешать три компонента, которые есть в вашем доме

Многие вместо приобретения дорогих бытовых химических средств предпочитают создавать собственные альтернативные способы для уборки, используя доступные материалы и ингредиенты, которые можно легко найти в своем доме.

Объедините столовый уксус с зубной пастой — и вы создадите эффективное средство для очистки разнообразных поверхностей, пишет cpykami. Это средство наравне с дорогими магазинными аналогами по эффективности, но стоит гораздо дешевле. Вы не будете разочарованы.

Как приготовить чистящее средство самостоятельно

В 150 миллилитров столового уксуса выдавите примерно 5 сантиметровую полоску самой дешевой зубной пасты. Затем добавьте в раствор 2 столовые ложки соли и тщательно перемешайте, чтобы получить однородное средство. Перелейте его в пластиковую бутылку и, для удобства, сделайте отверстия в крышке.

Этим очищающим раствором можно удалять грязь и жир с раковины, плиты и духовки. Он также поможет избавиться от нагара и остатков пищи. Более того, этот состав отлично справляется с известковыми отложениями и придает блеск унитазу и смесителю.

Напомним, что разумнее прибегнуть к безопасным альтернативам для моющих средств и средств для уборки дома. Ранее мы делились рецептом чистящего средства с кока-колой.