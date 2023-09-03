Что нужно сделать с малиной до первых заморозков: эти хитрости обеспечат в будущем урожаем

Пока не пришли холода, успейте уделить внимание кустам малины

После сбора урожая в саду у дачников не прекращается работы. Не только смородину нужно подготовить к зиме, а и малину, иначе будущий урожай окажется под угрозой.

Стоит знать о нескольких хитростях, которые нужно успеть сделать с малиной до первых заморозков. О секретах ухода за культурой осенью пишет Телеграм-канал "Садівник".

Во-первых, рекомендуется очищать кусты от паутинных гнезд. Это важно сделать, чтобы на зимовку случайно не остался распространенный вредитель – тля.

Второй шаг — удаление скрученных листьев и сухих ягод с куста. Лучше всего сразу их сжечь в отведенном для этого месте, альтернативное решение — вывоз за пределы участка, ведь внутри могут жить паразиты.

В-третьих, ветви малины с мелкими и желтыми листьями дачники могут обрезать. Так или иначе, урожая в следующем году от них ждать не стоит.

Кроме того, осенью малине требуется минеральное удобрение. Удачный вариант: две большие ложки суперфосфата и одна большая ложка калия. Такого количества подкормки хватит одному кусту.

Напоследок, помните о поливе малины. В противном случае кусты быстрее сбросят листья. Это вам не нужно, ведь листва – важный участник в развитии корневой системы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах удобрения культур в саду осенью. В определенных подкормках нуждается смородина, крыжовник, айва, груша, яблоня и не только.