Розы без труда перенесут зиму: успейте удобрить их осенью тремя подкормками

Если уделить внимание цветам в сентябре и октябре, то в будущем розы порадеют пышным цветением

Начало осени – не повод забыть об удобрениях для роз. Дачникам не понадобится укрытие для растения, если внести три полезные подкормки.

Опытные цветоводы рекомендуют удобрять розы минеральными смесями и в сентябре, и в октябре. Советами поделился ресурс Ukr.media.

Так, морозоустойчивость роз улучшается, если подкармливать культуру необходимыми веществами. Правильная подкормка поможет цветам перенести зиму без проблем, а весной сразу пойти в рост и в дальнейшем радовать буйным цветением.

Во-первых, следует подкормить розы в сентябре комбинированными удобрительными препаратами с содержанием фосфора и калия. Тогда как азот в это время года цветам не требуется. "Борофоска" и монофофсфат калия – два варианта удобрений, которые используются опытными дачниками для подкормки роз в начале осени.

Во-вторых, продолжайте уход за розами и в октябре. В это время цветам поможет популярная калийно-магниевая бесхлорная подкормка калимагнезия. Препарат обеспечит культуру силами аж до весны. Вносить все средства следует с учетом инструкций на упаковках.

Ранее "Телеграф" делился другими советами по выращиванию здоровых и красивых роз на участке. Простые правила помогут сделать так, чтобы цветок не превратился в шиповник.