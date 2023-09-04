Всю зиму свекла будет свежей и сочной: воспользуйтесь одной хитростью

Как хранить свеклу, чтобы не усыхала

Без свеклы трудно себе представить борщ или винегрет. Этот овощ пользуется большой популярностью зимой. Если неправильно хранить свеклу, она быстро усыхает и теряет свои вкусовые качества.

Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 см. Идеальным местом хранения для свеклы зимой является погреб. При поддержании температуры в диапазоне от 0 до +2ºС и высоком уровне влажности корнеплод не прорастет, не перемерзнет и не усохнет.

Для хранения свеклы подойдут компактные емкости с отверстиями — пластиковые или деревянные ящики. Важно не располагать их ниже 10-15 см от пола.

Чтобы свекла точно не испортилась некоторые дачники идут на хитрость. Они кладут свеклу поверх картофеля. Это взаимовыгодное соседство. Картофель обычно отсыревает, а свекла, напротив, усыхает. В этом случае корнеплоды будут забирать лишнюю влагу у клубней и ни один овощ не сгниет и не увянет.

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