Как правильно использовать скошенную траву для удобрения: советы опытных огородников

Своими советами поделились опытные дачники

Траву, скошенную на газонах, дачных участках или в садах, часто применяют для подкормки почвы под сельскохозяйственными культурами. Она содержит много полезных веществ, богата азотом и является хорошим дополнительным удобрением осенью, а также и в другое время года.

Канал "Сучасна дача" рассказал, в чем польза мульчирования почвы травой. Другими словами — это поверхностное покрытие земли мульчей (англ. — mulch) для улучшения ее свойств и защиты.

Как правильно делать мульчирование — советы

В процессе постепенного перегнивания скошенная трава создает комфортные условия для микроорганизмов, которые есть в почве, а также для жизнедеятельности дождевых червей. Таким образом, улучшается качество и структура почвы.

Несколько главных нюансов применения:

используйте подвяленную на солнце траву, чтобы сохранить содержание азота на максимальном уровне;

длинную траву необходимо порубить на кусочки длиной около 15-20 см ;

; растительный материал подходит любой, главное, срезать его до начала колошения — иначе, разбросав колоски с семенами по огороду, вы рискуете способствовать прорастанию там всех скошенных сорняков.

Важная предосторожность: слой скошенной травы может привлекать вредителей, таких как мыши и кроты, а также муравьев. Сделайте под мульчу подкладку из срезанной полыни, чтобы отпугнуть их. Кроме того, если вы обрабатывали свой газон инсектицидами или другими химическими препаратами, польза применения такой травы под мульчу будет сомнительной.

Ранее мы рассказывали, куда девать арбузные корки на даче. Эти три секрета заставят вас никогда их не выбрасывать.