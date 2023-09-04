Удержать тепло в квартире: с чего начать утепление окон

Способы утепления разные, но их можно комбинировать, чтобы достичь максимальной эффективности

Осенние холода и первые зимние морозы уже скоро, поэтому следует заранее подготовиться. Около трети потерянного тепла в жилье выходит через окна и двери. Это может увеличить счета в случае индивидуального отопления или просто доставить неудобства из-за прохлады дома.

Портал Howstuffworks советует не медлить и начать с щелей вокруг окон. Они там найдутся почти в каждой квартире, ведь уплотнение по краям изнашивается и трескается даже у металлопластиковых окон. Чтобы избежать этого, можно использовать водонепроницаемый герметик, оконную замазку или заклеить окна. Для лучшего эффекта способы можно объединить. По возможности можно заменить некоторые части окон (резиновые уплотнители).

Для дополнительной защиты от потери тепла можно использовать штормовые окна или ставни. Они устанавливаются снаружи окон. Утверждается, что это может снизить теплопотери на 25-50%. Такое приобретение может быть дорогим или не соответствовать эстетике. Более простым способом, который можно использовать внутри дома, является полиэтиленовая изоляционная пленка на окна. Полезным будет использование тяжелых штор.

Также среди советов – снять на зиму оконные сетки. Это поможет им служить дольше, чтобы снег и ветер их не повредили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подготовить к зиме свой автомобиль. Также важно накануне холодов иметь термос, пауэрбанк и другие полезные вещи.