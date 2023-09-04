Финальная подкормка: чем обязательно нужно удобрить капусту для огромных кочанов

До сбора урожая нужно успеть провести еще одно удобрение

Белокочанная капуста является поздним сортом, она остается на грядке дольше всех остальных сельскохозяйственных культур. В каком месяце убирают позднюю капусту, зависит от погоды — урожай, который хранят до самой весны, собирают после первых заморозков.

Канал "Сучасна дача" отмечает, что подкормку проводят не позднее, чем за три недели до уборки. Иначе она не успеет подействовать.

Чем подкормить капусту, чтобы были большие кочаны

Уборку белокочанной капусты принято проводить после заморозков — она морозостойкая. Если подкормить ее за три недели до уборки, в листьях успеет накопиться максимальное количество витаминов и питательных веществ:

Приготовьте раствор из 2 ст. ложек сульфата калия и такого же количества суперфосфата (на 10 л воды), вылейте по 1-1,5 л под каждое растение.

под каждое растение. Формированию больших, сочных и крепких кочанов способствует опрыскивание борной кислотой – 1 ч. ложка на 10 л . Поскольку вещество плохо растворяется, сначала залейте его небольшим количеством горячей воды, затем доведите объем до необходимого.

. Поскольку вещество плохо растворяется, сначала залейте его небольшим количеством горячей воды, затем доведите объем до необходимого. Чтобы избежать подкисления почвы, пролейте ее известковым молочком. Для этого разведите 1 стакан свежегашеной извести в 10 л воды. Расход – 1 л на одно растение.

И еще один важный момент — капуста очень любит воду, и нельзя допускать пересыхания почвы. Но на этапе созревания кочанов не допускайте и чрезмерного переувлажнения, иначе она может потрескаться. Если погода очень дождливая, рекомендуется укрывать капусту на время осадков.

Ранее мы рассказывали, что сентябрь — время не только уборки урожая и подготовки грядок к следующей зиме. Что посеять в сентябре на огороде, чтобы успеть собрать витаминный урожай, читайте по ссылке.