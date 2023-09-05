День Лупа Брусничника: что нельзя делать 5 сентября, чтобы судьба была благосклонна

Отложите на другой день увольнение с работы

Во вторник, 5 сентября, православные и греко-католики отмечают день святого Лупа Целителя, который излечивал тяжелобольных. Луп очень любил бруснику, которая поспевает в это время. Наши предки активно собирали эти ягоды, а сам святой получил прозвище Брусничник.

На Руси брусника была ценной из-за своих лечебных свойств, и ее сбор был обязательной традицией, которую поручали женщинам и детям. Ягоды собирали и использовали для приготовления начинки для выпечки, варенья и настоек. Считалось, что брусника особенно эффективна при лечении простуд, и для этой цели использовались не только ягоды, но и листья растения.

В старину верили, что 5 сентября это хорошее время для вступления в брак и основания семьи. В этот день можно планировать свадьбу или открыто выражать свою любовь.

Что нельзя делать 5 сентября

Увольняться с работы — могут возникнуть трудности в поиске нового места.

Подметать пол — можно ненароком "вымести" благополучие и достаток.

Сплетничать — это чревато неприятностями.

Лениться — благосклонной судьбу не будет.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.