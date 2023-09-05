Чем засеять огород после уборки картошки: принесут одну пользу

Восстановить почву можно с помощью высадки некоторых сидератов

Люди, имеющие опыт в аграрной сфере, знают, что после уборки урожая картофеля необходимо восстановить плодородие почвы. Это можно сделать без применения готовых химических средств, достаточно посадить растения-сидераты.

Пришло время узнать, что можно посадить на участке, где уже вырыты клубни картофеля. Выбор культур для использования в качестве послепосевных растений для картофеля ограничен, пишет countryhouse.

Что посадить после картофеля

Картофель требует большого количества калия, азота и фосфора для своего развития. Поэтому именно эти элементы нужно восполнить. Любые бобовые растения справятся с этой задачей. На грядки, где раньше рос картофель, можно посадить горох, люпин, донник или люцерну.

Пополнение калия и фосфора можно осуществить с помощью ржи. Для достижения лучшего результата опытные огородники иногда смешивают посадки бобовых и рожь. После внесения сидератов земля приобретает плодородность и мягкость.

Ранее мы писали, зачем скашивать ботву после уборки картофеля. Необходимо знать тем, кто самостоятельно занимается выращиванием этого овоща.