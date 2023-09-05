Чем засеять огород после уборки картошки: принесут одну пользу
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Восстановить почву можно с помощью высадки некоторых сидератов
Люди, имеющие опыт в аграрной сфере, знают, что после уборки урожая картофеля необходимо восстановить плодородие почвы. Это можно сделать без применения готовых химических средств, достаточно посадить растения-сидераты.
Пришло время узнать, что можно посадить на участке, где уже вырыты клубни картофеля. Выбор культур для использования в качестве послепосевных растений для картофеля ограничен, пишет countryhouse.
Что посадить после картофеля
Картофель требует большого количества калия, азота и фосфора для своего развития. Поэтому именно эти элементы нужно восполнить. Любые бобовые растения справятся с этой задачей. На грядки, где раньше рос картофель, можно посадить горох, люпин, донник или люцерну.
Пополнение калия и фосфора можно осуществить с помощью ржи. Для достижения лучшего результата опытные огородники иногда смешивают посадки бобовых и рожь. После внесения сидератов земля приобретает плодородность и мягкость.
Ранее мы писали, зачем скашивать ботву после уборки картофеля. Необходимо знать тем, кто самостоятельно занимается выращиванием этого овоща.