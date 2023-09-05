Таких сразу пять: на какие знаки Зодиака может пролиться дождь из денег на неделе

Вот-вот их могут ждать хорошие новости

Начало сентября даст массу возможностей сразу пяти знакам Зодиака, — их со дня на день ждут финансовые поступления, выгодные сделки и удачные идеи.

Речь идет про таких знаков как Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 4 по 10 сентября.

Близнецам выпала Восьмерка пентаклей

Это весьма благоприятная карта в финансовом плане, которая говорит, что Вы в ближайшее время будете полны сил и амбиций, чтобы повышать свою компетентность как специалиста и достигать новых высот.

Львам выпал Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако учитывайте, что всего Вы должны добиться честно, "темки" и схемы не помогут.

Девам выпала Четверка пентаклей

Эта карта обещает, что у Вас в ближайшее время все будет не так радужно с деньгами, как Вы бы хотели, однако все будет хорошо, Вы сможете сделать какие-то накопления и разумно распоряжаться финансами.

Стрельцам выпало Правосудие

В ближайшее время Вы можете выиграть спор, удачно заключить сделку, получить компенсацию или старый долг.

Водоляем Королева жезлов

Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что вскоре у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.