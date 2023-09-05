Лучшее удобрение для растений легко найти на своей кухне: топ-3 натуральных подкормки

Кухня полна эффективных натуральных ингредиентов, стимулирующих рост растений

Удобрение – это продукт, который можно разбрасывать или смешивать с почвой, чтобы обеспечить растения питательными веществами, необходимыми для их роста. Действительно, это помогает удобрять растения и стимулировать их цветение. А вы знали, что самые лучшие подкормки можно найти на своей кухне?

Чтобы удобрить почву и стимулировать рост растений, вы можете использовать натуральные и легкодоступные ингредиенты, которые легко найти на вашей кухне, пишет портал santeplus. Эти подкормки подходят для комнатных, садовых или огородных растений.

Натуральные удобрения для растений

Кофейная гуща

Кофейная гуща — натуральное удобрение, богатое фосфором, магнием, азотом и калием. Его pH слегка кислый, и он особенно подходит для растений, любящих кислую почву, таких как помидоры или гортензии. Присыпьте немного кофейной гущи у подножия растений или добавьте ее в почву, но без излишков, чтобы не стимулировать развитие растений в ущерб цветению. Обратите внимание, что кофейная гуща также может действовать как активатор компоста. Избегайте передозировки, чтобы не затормозить рост растений.

Апельсиновые корки

Для удобрения почвы также можно использовать кожуру фруктов, особенно цитрусовых. Они богаты кальцием, калием, магнием и азотом. Для этого ножом мелко нарежьте свежие апельсиновые корки, а затем слегка очистите почву и поместите в землю небольшие кусочки корки. Засыпьте их землей и полейте водой.

Банановая кожура

Банановая кожура — это органические отходы, обогащающие почву азотом, магнием, фосфором, калием и железом. Вы можете мульчировать растения полосками банановой кожуры или приготовить жидкое удобрение. Для этого нарежьте шкурки бананов на небольшие кусочки и замочите их в ведре с водой. Оставьте на несколько дней, затем процедите жидкость и используйте ее для полива растений.

Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.