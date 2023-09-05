Лучшее удобрение для растений легко найти на своей кухне: топ-3 натуральных подкормки
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Кухня полна эффективных натуральных ингредиентов, стимулирующих рост растений
Удобрение – это продукт, который можно разбрасывать или смешивать с почвой, чтобы обеспечить растения питательными веществами, необходимыми для их роста. Действительно, это помогает удобрять растения и стимулировать их цветение. А вы знали, что самые лучшие подкормки можно найти на своей кухне?
Чтобы удобрить почву и стимулировать рост растений, вы можете использовать натуральные и легкодоступные ингредиенты, которые легко найти на вашей кухне, пишет портал santeplus. Эти подкормки подходят для комнатных, садовых или огородных растений.
Натуральные удобрения для растений
- Кофейная гуща
Кофейная гуща — натуральное удобрение, богатое фосфором, магнием, азотом и калием. Его pH слегка кислый, и он особенно подходит для растений, любящих кислую почву, таких как помидоры или гортензии. Присыпьте немного кофейной гущи у подножия растений или добавьте ее в почву, но без излишков, чтобы не стимулировать развитие растений в ущерб цветению. Обратите внимание, что кофейная гуща также может действовать как активатор компоста. Избегайте передозировки, чтобы не затормозить рост растений.
- Апельсиновые корки
Для удобрения почвы также можно использовать кожуру фруктов, особенно цитрусовых. Они богаты кальцием, калием, магнием и азотом. Для этого ножом мелко нарежьте свежие апельсиновые корки, а затем слегка очистите почву и поместите в землю небольшие кусочки корки. Засыпьте их землей и полейте водой.
- Банановая кожура
Банановая кожура — это органические отходы, обогащающие почву азотом, магнием, фосфором, калием и железом. Вы можете мульчировать растения полосками банановой кожуры или приготовить жидкое удобрение. Для этого нарежьте шкурки бананов на небольшие кусочки и замочите их в ведре с водой. Оставьте на несколько дней, затем процедите жидкость и используйте ее для полива растений.
Отметим, что регулярное удобрение растений в саду и огороде помогает эффективно бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Однако не все дачники знают, что одни культуры нуждаются в удобрениях очень сильно, тогда как другие — намного реже.