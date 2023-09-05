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Холода все ближе: как найти и ликвидировать сквозняки дома

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Сквозняки снижают общую температуру в квартире
Сквозняки снижают общую температуру в квартире. Фото realist.online

Вентиляционные отверстия — частое место для сквозняков

Осенью и зимой следует особо обратить внимание на утепление дома, чтобы не получить большие счета за коммунальные услуги или не мерзнуть. Среди главных "виновников" теплопотерь — неутепленные окна. Однако они не единственные.

Портал Howstuffworks рекомендует обратить внимание на сквозняки. Они могут возникнуть из-за щелей у окон и дверей. Но розетки в стенах, различные технические отверстия и даже осветительные приборы могут стать источником сквозняков из-за того, что негерметичны или не изолированы должным образом. Найти потоки воздуха поможет ароматическая палочка. Надо пройтись по дому с зажженной палочкой в ветреный день – движение дыма указывает на нежелательные сквозняки.

Преодолеть найденные сквозняки можно по-разному. Есть несколько способов:

  1. Герметично закрыть отверстия.
  2. При необходимости заменить уплотнитель на дверях и окнах.
  3. Если дует из щели для ключа – купить специальную накладку.
  4. Оборудовать межкомнатную дверь ворсом внизу.
  5. Занавесьте окна плотными шторами.

Зима впереди может быть непростой, предупреждают специалисты. "Телеграф" рассказывал о восстановлении энергосистемы, которое не достигло довоенного уровня. Пережить зиму помогут одеяла, теплые вещи и фонари.

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#Тепло #Зима #утепление #Сквозняк