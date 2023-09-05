Выращиваем хризантемы осенью: четыре правила, чтобы цветы росли пышными и здоровыми

Хризантемы рекомендуется растить на солнечном и сухом участке, защищенном от ветра

Осенью высаживают многие растения, включая луковичные цветы. Еще один отличный вариант для посадки в это время – хризантемы, главное, знать о важных нюансах.

Опытные цветоводы соблюдают как минимум четыре правила, выращивая хризантемы в осенние месяцы. Об этом пишет Телеграм-канал "Садівник".

Так, осенью продаются на посадку цветущие хризантемы. Цветы лучше высаживать весной, но и этот вариант возможен. Чтобы в более холодное время года растение смогло развиваться, дачники должны прислушаться к нескольким простым советам.

Во-первых, участок для посадки должен быть сухим, солнечным, не ветреным, без застоя воздуха. Во-вторых, посадочные ямы рекомендуется заполнять легкой или средней некислой почвой, не лишним будет добавить туда компост или перегной. В-третьих, хризантему из группы мультифлора обязательно мульчируют накануне заморозков.

Наконец, следует удалять цветы и бутоны после посадки. Это необходимо, чтобы хризантемы не истощались и быстрее укоренились.

Кроме того, если вы приобрели цветущие хризантемы перед зимой, то есть альтернативное решение. Просто выращивайте цветок в горшке в сухом прохладном помещении (например, подвал, теплица для выгонки зелени). Затем весной растение высаживают в цветник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сеять цветы на зиму. Если все сделать правильно, весной ваш сад будет буйно цвести.