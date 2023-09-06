Таких всего три: эти знаки Зодиака могут разориться уже до конца недели

Им стоит быть очень осторожными с деньгами

Начало сентября сразу трем знакам Зодиака может принести финансовые неприятности и проблемы на работе.

Речь идет про таких знаков как Телец, Рак и Скорпион. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю до 10 сентября.

Тельцам выпал перевернутый Туз пентаклей

Обычно это очень положительная карта, однако в нашем случае она выпала в перевернутой позиции, что говорит, — в скором времени Вас ждут неудачи в финансовых делах и Ваше материальное благополучие может оказаться под вопросом. Пока стоит отложить важные дела, связанные с деньгами, если это возможно.

Ракам выпала перевернутая Семерка пентаклей

В этом положении карта предупреждает о грядущих денежных затруднениях и бытовых разочарованиях. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Скорпионам выпала перевернутая Королева пентаклей

У Вас в ближайшее время может просто не быть сил и мотивации что-то делать, что повлияет и на Вашу работу. Постарайтесь сдерживаться, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.