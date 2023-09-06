Есть свои особенности: как подготовить цветы к зиме

Уличные и домашние растения имеют разные особенности ухода

Осень хорошее время, для того чтобы вырастить яркие цветы этой поздней поры. Однако накануне зимы стоит подумать о том, как ваши цветы на улице и дома будут переживать морозы.

Большинство растений нуждаются в солнечном свете, тепле и воде для роста — трех вещах, которых обычно не хватает зимой, — поэтому они прекращают рост и отдыхают на несколько месяцев. Портал Howstuffworks рекомендует применить для деревьев и кустов медленно действующие удобрения, которые будут продолжать питать растения в течение зимних месяцев.

Для уличных многолетних и луковичных растений нужно отрезать отмершие наземные части. Чтобы корни и подземная часть не вымерзли, осенью следует добавить изоляционный слой мульчи (ею могут быть трава или опавшие листья). Особого внимания требуют розы, гибискусы, будлеи. Их нужно окутывать у корней земляной смесью или опилками, брать землю надо не глинистую и из-за пределов цветника. Если роза вьется – ее пытаются снять с опор, накрыть на земле защитным материалом.

Корейские хризантемы до морозов нужно обрезать на расстоянии 5 см до земли, накрыть сухими листьями, соломой, при отсутствии — их срезанными ветвями. Многие вечнозеленые или полувечнозеленые растения в обрезке не нуждаются. Среди них ирисы и флоксы.

Домашние цветы также требуют зимой определенного внимания. Полив у них становится реже, некоторые как кактусы и суккуленты выживут вообще без него. Декоративные поливают раз в неделю. После включения отопления цветы, которые можно, опрыскивают водой. При проветривании важно не "заморозить" растения, а если на подоконнике холодно, горшки с ними можно поставить в ящик из дерева и утеплить промежутки опилками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на зиму можно посеять цветы, чтобы весной радоваться цветникам гораздо раньше. Посевы нужно утеплить мульчей до весны, а с приходом тепла убрать ее.