В чем замочить озимый чеснок перед посадкой, чтобы получить роскошный урожай: уловка опытных огородников

Растение будет здоровым и сильным, если обработать зубчики предварительно

В конце сентября – начале октября обычно высаживают озимый чеснок. Зубчики овоща точно дадут роскошный урожай, если предварительно провернуть с ними простую манипуляцию.

Опытные огородники рекомендуют замачивать озимый чеснок перед посадкой в особом растворе. Об уловке рассказывает материал Ukr.media.

Так, обработка растения перед посадкой гарантирует роскошный урожай. Вы точно получите здоровые и крепки овощи, если замочите чеснок с двумя ингредиента.

Как приготовить раствор? Для этого вам нужно смешать 1 чайную ложку гумата калия с таким же количеством яблочного уксуса. После необходимо добавить литр чистой воды. В полученный раствор погрузите зубчики. Жидкость должна распределяться равномерно, но не покрывать посадочный материал полностью.

В таком виде чеснок оставляют на период от одного до пяти дней. Когда достанете зубчики из раствора, обязательно обсушите. После этого можно приступать к посадке.

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