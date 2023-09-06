Почему нужно пересаживать комнатные растения осенью: пять веских причин

Следите за своими цветами, если хотите сохранить их красоту

Чаще всего комнатные растения пересаживают весной и летом, ведь в свежем субстрате растения быстрее выходят из зимнего покоя, разрастаются и зацветают. Однако бывают такие случаи, когда пересадку нужно сделать еще осенью.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, есть как минимум пять причин, почему нужно пересаживать комнатные растения осенью. Полезные советы для садоводов — читайте далее.

Зачем пересаживать комнатные растения осенью

Заражение болезнями

Летом "буянят" болезнетворные микроорганизмы, которые поражают растение, и губительно воздействуют на него. Сначала вы можете и не заметить, но через некоторое время становится вполне понятно, что растение страдает.

Поражение вредителями

Разнообразные мушки, тля и другие виды микроскопических насекомых летом активно ищут новые дома, поселяются в них и размножаются. Яйца и личинки могут находиться в горшочке.

Засол водопроводной водой

Обычная водопроводная вода может стать полноценным фактором риска нормального развития растения. Не зря воду для полива комнатных цветов советуют отстаивать. Если этого не делать, накопившись в субстрате в опасном количестве соли хлора, фтора, брома, натрия могут причинить вред.

Истощение субстрата

В качественном субстрате содержится определенная доза питательных веществ, которые в течение 4-6 месяцев снабжают растения необходимыми элементами питания. Отсюда и рекомендация пересаживать растения каждые полгода.

Разрастание или повреждение корней

В период вегетации разрастается не только надземная часть растения, но корни. Вероятно, теперь оно занимает чуть ли не все пространство горшка. Кроме того, некоторые растения очень чувствительны к режиму полива: при чрезмерной влажности субстрата мелкие корешки быстро загнивают, а при длительных засухах отмирают.

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