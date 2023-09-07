Денег не будет, если делать это на Тита Грибника: поверья 7 сентября
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В этот день наши предки подавали на стол блюда с грибами
В четверг, 7 сентября, христиане почитают память апостола Тита, известного в народе также как Тит Грибник. Православная церковь и греко-католики отмечают память апостола, путешественника и епископа, который проводил свою проповедь на острове Крит.
В этот день наши предки старались подняться раньше, чтобы отправиться на поиски грибов, вечером подавая с ними блюда. Кроме того, они усердно собирали груши и рябину, стремясь завершить всю эту работу до прихода первых морозов.
В саду, огороде и на поле разрешалась любая работа. Было благоприятно собирать урожай, сеять озимые культуры, заниматься заготовками, устранять сорняки на участке. Этот день считался удачным для осуществления крупных и дорогостоящих покупок, и верили, что приобретенная вещь прослужит долгое время.
Что нельзя делать 7 сентября
- Заниматься ремонтными или строительными работами — все придется переделывать.
- Звенеть монетами в карманах – денег не будет.
- Пересчитывать деньги — повлечет за собой лишние траты.
- Конфликтовать, лаяться — могут приключиться неприятности.
Напомним, что с 1 сентября вступил в силу новый церковный календарь — новоюлианский. Теперь украинцы будут праздновать большие церковные праздники с фиксированными датами вместе с европейцами.