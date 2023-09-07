Таких сразу три: этим знакам Зодиака суждено быть одинокими в сентябре

Даже если у них и будут какие-то подвижки в личной жизни, счастья это не принесет

Любовь, — это то, что греет даже в самые сложные и тревожные времена. Однако сразу у трех знаков Зодиака с ней будет сложно в сентябре.

Речь идет сразу про всех водных знаков Зодиака, — а это Рак, Скорпион и Рыбы, — говорит любовный гороскоп Таро, составленный на первый месяц осени.

Ракам выпала перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта говорит, что если у Вас что-то и наметится на горизонте, то отношения эти будут ненадежными и меркантильными, — лучше пока никого не пускайте в свое сердце.

Скорпионам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

Вам тоже лучше быть в одиночестве. Эта карта говорит, что в сентябре Вас ждут максимум интрижки и "рыночные" отношения. Ни о какой искренности, любви и тепле речи не идет.

Рыбам выпала перевернутая Четверка мечей

Если Вы одиноки и встретите партнера, то не спешите — скорее всего, он не оправдает Ваших ожиданий. В уже существующих же отношениях возможны конфликты и измены, что в итоге может привести к разрыву.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.