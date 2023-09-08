Успейте обработать сад в сентябре этим средством: растения не будут болеть

Бордосская смесь часто используется опытными дачниками

Сезон сбора урожая подходит к концу, но работ у дачников меньше не становится. В сентябре важно уделить время ухода за садом, а именно провести обработку деревьев.

Растения не будут болеть, если в начале осени вы нанесете на них особое средство — бордосскую смесь. Об этом рассказывает Ukr.media.

Так, бордосская смесь – традиционный компонент, используемый садоводами. Пригодится смесь медного купороса и негашеной извести и для обработки сада в первый осенний месяц. Пользу этого ингредиента сложно переоценить. Вот лишь несколько полезных свойств для культур на вашем участке: предотвращение инфекций (в частности грибковых), защита от вредителей (включая медницу и желтую паву), а также укрепление стволов и веток.

Как обрабатывать деревья бордосской смесью? Разведите в пропорциях так, как рекомендуется в инструкции к препарату. Процедите через марлю. Проводите обработку в сухой день, когда нет ветра. Распылите раствор на стволы и ветви равномерно.

В сентябре бордосской смесью обрабатывают виноград, яблони, груши и другие плодовые деревья. В профилактических целях это средство используют для многолетних растений, в том числе роз, а также ягодных кустарников. Деревья опрыскивают 1,5-процентным раствором, ягоды и цветы – 1-процентным.

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