Дачникам это важно знать: как правильно сажать лук осенью

Лук легко переживет морозную зиму

Опытные дачники хорошо знают, что высаживать под зиму можно не только чеснок, но и лук. Это помогает получить урожай даже из мелких луковиц. К тому же уже в июне следующего года уже можно будет собирать первый урожай лука.

Когда сажать лук на зиму

Как пишет Telegram-канал СОДа, в Украине озимый лук высаживают с середины октября до начала ноября. Необходимо успеть сделать это за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов. Если высадить лук в теплые дни, луковицы будут прорастать и в зимние месяцы они просто замерзнут. Если все не сделать вовремя, до сильных морозов севок не успеет сформировать корневую систему.

Как сажать лук на зиму

Лук любит солнце. Грядки лучше сделать на солнечной стороне. За несколько недель до посадки их нужно удобрить компостом и золой.

Лук высаживают после озимого чеснока, когда температура воздуха не больше 5 градусов. Перед посадкой луковицы нужно проверить на нюх. Если они будут пахнуть гнилью, их лучше не садить.

Луковицы нужно класть на глубину около пяти сантиметров, расстояние между луковичками – примерно 5 см, между рядами – сантиметров 30. Лучше всего брать луковицы 1-3 см в диаметре. Чем мельче посадочный материал – тем лучше. Но следите, чтобы луковки не были сильно легкими, это может свидетельствовать о том, что они высохли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить лук зимой дома.