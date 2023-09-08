Эти два знака Зодиака смогут в сентябре оставить позади все проблемы

Уже в ближайшее время они смогут найти выход из самых сложных ситуаций в своей жизни

Первый месяц осени в 2023 году сразу двум знакам Зодиака даст возможность разрешить наболевшие проблемы и начать новую, более радостную главу в своей жизни.

Речь идет про таких знаков как Дева и Водолей. Об этом говорит гороскоп по картам Таро, составленный на сентябрь 2023 года.

Девам выпал перевернутый Дьявол

Обычно эта карта говорит о токсичности, манипуляциях и ошибках, однако нам она выпала в перевернутом положении, что указывает на то, что Вы наконец сможете освобождаться от всего этого негатива, который не давал Вам жить полноценной жизнью.

Водолеям выпала Шестерка мечей

Эта карта говорит, что в скором времени Вас ждут перемены к лучшему, Вы оставите позади старые проблемы, обретете спокойствие и направитесь навстречу лучшей жизни. Возможно, в ближайшее время Вы сможете найти выход из сложной ситуации, мудро избавиться от затруднений и негатива. Слушайте свой внутренний голос, он сможет подсказать Вам, как поступить лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца сентября по картам Таро.