Гороскоп Таро на неделю: Близнецов ждет богатство, а Водолеев - разбитое сердце

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Середина сентября многим даст возможность улучшить свою жизнь и добиться успехов в начинаниях, однако других наоборот поджидают испытания и разочарования.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 11 по 17 сентября 2023 года включительно.

Овен — Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что в скором времени Вы сможете сделать шаг к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать свои действия.

Телец — Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что на следующей неделе Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Близнецы — Десятка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью в ближайшую неделю.

Рак — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны в ближайшую неделю, — кто-то в Вашем окружении может носить маску.

Лев — перевернутая Десятка жезлов

В ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.

Дева — Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Весы — Семерка пентаклей

Эта карта говорит, что Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Скорпион — Рыцарь жезлов

В ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Стрелец — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Козерог — перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Водолей — Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Рыбы — Королева кубков

Возможно, в ближайшее время Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.