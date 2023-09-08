Надо ли замачивать чеснок перед посадкой осенью и для чего это делать

Посадочный материал обрабатывают с определенной целью

Чеснок широко используется в кулинарии для придания блюдам аромата и пикантности. Также он известен своими полезными свойствами для здоровья, такими как поддержка иммунной системы и антимикробные свойства. Озимый чеснок садят осенью, он имеет более насыщенный и острый вкус по сравнению с яровым, который высаживают на грядки весной.

Как сообщает Ukr.Media, озимый чеснок нужно садить в конце сентября — начале октября. Уделив внимание отбору и подготовке зубчиков, вы получите в следующем году большие головки и обильный урожай.

В чем замачивать чеснок перед посадкой осенью

Специальный раствор поможет защитить посадочный материал от вредителей и грибков:

смешайте по одной чайной ложке яблочного уксуса и гумата калия;

добавьте один литр чистой воды;

залейте раствором зубцы чеснока;

оставьте не менее, чем на сутки, и не более, чем на пять дней.

Жидкость должна равномерно покрывать зубчики, но не полностью. После того как вы достанете чеснок из емкости, хорошо его обсушите и можете садить.

Отбирайте для посадки большие здоровые головки. Крупный чеснок вырастет только из крупных зубчиков, поэтому обязательно произведите качественную сортировку.

Ранее мы писали, сколько нужно сушить чеснок перед хранением. Эти советы помогут вам правильно подготовить головки, чтобы они лежали всю зиму.