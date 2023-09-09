Двух знаков Зодиака со дня на день ждут испытания: кто они

Не стоит бояться, эти трудности сделают Вас сильнее

Середина сентября в 2023 году сразу для двух знаков Зодиака ознаменуется испытаниями, которые дадут новые возможности для роста.

Речь идет про такие знаки как Телец и Скорпион. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 11 по 17 сентября включительно.

Тельцам выпала Девятка жезлов

Еще эта карта носит название "Владыка великой силы", и она предупреждает, что в ближайшие дни Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, так называемым испытанием, — однако Вы предупреждены и справитесь, хотя это может быть и непросто.

Скорпионам выпал Рыцарь жезлов

Этот рыцарь принесет в Вашу жизнь перемены, однако они могут быть совсем не приятными, — на неделе у Вас возможны всяческие неожиданности, ссоры и конфликты, однако они впоследствии также могут открыть Вам новые возможности для роста.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.

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