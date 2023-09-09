Как помочь комнатным растениям пережить холодные периоды года: три полезных решения

Эти советы помогут защитить ваши растения

Когда наступают холода и температура падает, некоторые комнатные растения требуют особого внимания. Вы можете предпринять определенные действия для защиты своей растительности. Иногда даже бывает, что их нужно пересадить не дожидаясь весны.

Благодаря этим трем советам вы защитите свои комнатные растения от холода и поможете им лучше пережить морозные периоды года, пишет santeplus. Что нужно делать — далее:

Как защитить комнатные растения от холода

Измените местоположение растений

Первое, что нужно сделать, когда температура начнет падать, — это изменить место расположения растений. Вы можете держать их возле окна, чтобы обеспечить освещенность, но будьте осторожны, чтобы их листва не касалась холодной поверхности окна.

Также защитите свои растения от сквозняков и обязательно держите их вдали от любых источников тепла, а именно радиатора или дымохода. Они высушивают окружающий воздух и, следовательно, рискуют высушить и ваши растения.

Нежные комнатные растения желательно укрыть, чтобы защитить от холода. Для этого вы можете обернуть горшки газетой или мульчировать почву растений, чтобы защитить их корни от холода и ограничить испарение воды.

Поливайте комнатные растения

Выбирайте теплую воду. Чтобы обеспечить растениям, особенно тропическим, достаточную влажность, можно держать их в ванной. Также не забывайте ежедневно опрыскивать листву растений, чтобы защитить листья от высыхания.

Обеспечьте растения достаточным количеством света

Комнатным растениям необходим свет для фотосинтеза. Если в вашем доме мало света, особенно зимой, желательно использовать искусственное освещение. Вы можете использовать люминесцентную лампу или садовую лампу. Однако избегайте галогенных ламп. Учтите, если листва ваших растений начинает желтеть, это означает, что им не хватает света.

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