Не пролежит даже до зимы: что нельзя делать с картофелем

Не допускайте эти ошибки, если хотите, чтобы картофель хорошо хранился зимой

Осенью для дачников становится особо актуальной проблема сохранности собранного урожая. Ради того, чтобы овощи оставались свежими как можно дольше проводится специальная обработка стен в погребе. Но даже при соблюдении всех правил случается так, что выкопанный картофель очень быстро высыхает и гниет.

Причина может быть в неподходящем для длительного хранения сорте картофеля, либо же в ошибках, которые допустил огородник.

Почему картошка не хранится долго

Специалисты считают, что лежкость картофеля закладывается во время вегетации, уборки, и при подготовке к хранению. Но все же главные причины в неправильных подкормках для растения.

Избыток азота

Опытные дачники знают, что внесение азотных удобрений повышает размер клубней. Но в то же время снижает крахмальность плодов.

Клубни становятся водянистыми, медленно вызревают. Кожура у такого картофеля тонкая и легко повреждается и подвергается влиянию патогенов.

Нехватка калия

Картофель требователен к высокому содержанию калия в грунте. Этот элемент отвечает за накопление углеводов, сухих веществ, и за лежкость картофеля. Если его достаточно, картофель лучше накапливает лучше крахмал и не теряет после уборки быстро вес, не пересыхает.

Избыточный полив во время роста картошки

Переувлажнение грунта плохо сказывается на картофеле: клубни получают меньше питания, содержат меньше сухих веществ, водянистые, с тонкой кожурой, подверженной пересыханию, механическим повреждениям.

Очень важна и послеуборочная подготовка картофеля к хранению

Картофель важно хорошо просушить сразу на грядке.

После этого как минимум 10 дней картофель необходимо хранить при температуре +15…+20 С для просушивания, заживления механических повреждений.

За это время кожура станет плотнее, а клубни еще больше вызреют. В этот момент можно отобрать и поврежденные, не пригодные к хранению клубни.

При возможности перед хранением важно постепенно снижать температуру.

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