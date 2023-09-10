Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет снижение доходов, а Львов - выигрыш

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

В середине сентября в 2023 году многих ждут финансовые неприятности, однако другие наоборот смогут несмотря ни на что укрепить свое материальное благополучие.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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Овен — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическая жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Телец — Пятерка пентаклей

Это карта плохих времен, тех самых "черных дней", нищеты, разорения и финансовых трудностей. Скоро Вам может выпасть необходимость экономить и просить кого-то о помощи с деньгами.

Близнецы — Справедливость

На следующей неделе Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Рак — перевернутый Паж жезлов

В ближайшее время Вы можете столкнуться с отказами, разочарованием в своем деле и потерей энтузиазма. Это может сильно застопорить Вас на профессиональном пути, как и Ваши доходы.

Лев — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Дева — Солнце

Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. На этой неделе дела резко могут улучшиться.

Весы — перевернутый Суд

Вас на следующей неделе могут ждать серьезные финансовые потери вплоть до банкротства, также может случиться вынужденная смена места жительства. Возможны конфликты, выход ситуации из-под контроля, отсрочки.

Скорпион — Умеренность

На следующей неделе Вы найдете баланс между тратами и заработком. Несметных богатств и внезапных доходов не предвидится, но Вы будете разумно распоряжаться имеющимися финансами. Если у Вас были какие-то конфликты или проблемы на работе, скорее всего ситуация разрешится.

Стрелец — перевернутые Влюбленные

Как можно понять из названия карты, она больше о любви и отношениях, чем о финансах, — однако согласно толкованию, в профессиональной сфере на неделе тоже могут поджидать неудачи, разочарования, проблемы с коммуникациями на работе.

Козерог — Паж пентаклей

Следующая неделя принесет Вам ресурсы для работы. Если есть желание и возможность заниматься каким-то делом, — то занимайтесь, поскольку высока вероятность, что оно окажется прибыльным. Также наступило отличное время для заключения новых контактов и оформления сделок.

Водолей — Королева пентаклей

На следующей неделе Вы будете разумно распоряжаться своими финансами, что позволит улучшить свое материальное положение, сделать выгодные вложения, достигнуть процветания. Также в ближайшее время Вы можете позволить себе что-то, что раньше считали роскошью.

Рыбы — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца сентября по картам Таро.