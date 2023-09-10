На них прольется море наслаждения и радости: каким знакам Зодиака очень повезет на неделе

Эти знаки — настоящие счастливчики

Сразу три знака Зодиака смогут добиться всех целей, покорить высоты и по максимуму насладиться жизнью на следующей неделе.

Речь идет про такие знаки как Овен, Близнецы и Дева. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 11 по 17 сентября включительно.

Овнам выпала Четверка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой земной власти, и она обещает, что уже в ближайшие дни Вы сможете заметно продвинуться к стабильности и благополучию во всех сферах, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Близнецам выпала Десятка пентаклей

Эта карта, — Владыка богатства, и она предрекает Вам успех во всех делах, благополучие, радость и финансовую стабильность. Вам очень повезло, насладитесь жизнью на этой неделе.

Девам выпала Шестерка кубков

А второе название этой карты, — Владыка наслаждений, и она обещает для Дев душевную гармонию, истинные чувства, домашний уют, приятные воспоминания и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.