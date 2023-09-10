Готовим клубнику к зиме: что сделать, чтобы был хороший урожай в следующем году

Сохранить плантации от сильных морозов зимой просто — всего 7 шагов

Как правило, основные уходовые мероприятия по клубнике проводятся весной, а затем в течение сезона заботливые садоводы собирают урожай ягод. Тем не менее важно также заботиться о будущем плодоношении клубники в конце осеннего сезона.

Клубника может начать плодоносить через 2-3 месяца после таяния снега, но за такой небольшой период ей может быть сложно накопить достаточные ресурсы для обильного урожая, пишет segodnya. Поэтому подготовка к плодоношению начинается еще осенью. Если вы хотите получить большое количество качественных ягод весной, необходимо об этом позаботиться уже сейчас.

Что делать с клубникой перед зимой

Уберите старые листья с растений, используя острый секатор, чтобы избежать повреждения места роста новых листьев. В междурядьях клубничной посадки удалите сорняки и произведите рыхление до глубины 10 см, при этом не повреждая корни. Также проведите окучивание, стараясь не закапывать сердцевину растений. Полив клубники в этот период должен быть редким, но обильным. Для создания оптимальных условий для размножения клубники и образования почек удалите усы. Если планируется расширение посадки, то выберите наиболее здоровые розетки и размножьте их. Мульчирование поможет бороться с сорняками, сократит необходимость в рыхлении почвы и уменьшит потребность в поливе. После завершения плодоношения клубники наступает фаза активного роста и подготовки к зимнему периоду. В этот момент необходимо удобрить растения азотом, калием и фосфором. Перед наступлением зимы, чтобы избежать замерзания корней, клубнику рекомендуется укрыть соломой, сухими листьями, сосновой хвоей или другими природными материалами.

Ранее мы писали, почему необходимо собирать опавшие яблоки. От этого зависит состояние вашего участка.