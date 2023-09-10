Готовимся к зиме: три простых способа быстро утеплить свой дом

Несколько простых советов помогут сохранить тепло в вашем жилье в холодный период

Украина снова готовится в зиме, которая может стать тяжелой из-за возможных обстрелов объектов энергосистемы со стороны оккупантов. Потому не исключено, что отопительный сезон пройдет с осложнениями, а это означает, что нужно заранее продумывать, как согревать себя и свое жилье при таких условиях.

"Телеграф" рассказывает о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут сохранить тепло в доме, если нет отопления. Для этого не потребуются большие усилия и уж тем более крупные затраты.

Утепление поверхностей

Чтобы зимой в доме или квартире сохранялось тепло, важно уделить внимание утеплению поверхностей — постелите на пол ковер. Диван застелите пледом. Текстиль хранит в себе тепло и постепенно отдает его в окружающую среду. Потому даже такое простое действие поможет утеплить свой дом.

Утепление окон и дверей

Это еще один немаловажный момент, на который следует обратить внимание, поскольку через щели в дверях теряется до 20-30% тепла. Нужно убедиться, что дыр и щелей нет. В случае их обнаружения необходимо проклеить их скотчем или герметиком. Также важно проверить, что дверь в помещение плотно закрывается. Можно проложить теплоизоляцию по периметру дверной коробки.

Теплоотражающий экран

Установите между батареей и стеной теплоотражающий экран из фольги. Для его создания потребуется любая фольга — строительная или пищевая. Ее нужно прикрепить к пенопласту. Экран будет отражать инфракрасные волны батареи в сторону комнаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи должны быть в квартире или доме у каждого на случай отключения электроэнергии и отопления.