Морковь долежит до следующего урожая: как собрать овощи, чтобы дольше хранились

При правильном хранении морковь может долгое время оставаться свежей, сочной и вкусной

Не только важно выращивать морковь на своем участке, но также имеет значение правильно собрать урожай, чтобы он оставался свежим, сочным и вкусным в течение долгого времени во время хранения.

Для того чтобы сохранить урожай моркови свежим и продлить срок его хранения, необходимо выполнить несколько условий, пишет segodnya. Всего их восемь.

Как хранить морковь зимой

Чтобы продлить срок хранения урожая моркови зимой, стоит начать подготовку корнеплодов еще на стадии созревания. Важно избегать избыточного применения азотных удобрений во время роста моркови в почве. Необходимо следить за тем, чтобы морковь не заразилась черной гнилью, так как такие плоды не могут долго сохраняться. Оптимальное время сбора урожая моркови — сухой и солнечный день, таким образом, она будет иметь более насыщенный вкус, будет болеее сочной и лучше сохранится. Важно, чтобы почва не была слишком пересушенной, чтобы корнеплоды можно было легко извлечь. Для сбора моркови используйте вилы, держа их за ботву, затем аккуратно извлекайте корнеплоды из грядки и осторожно отряхивайте от почвы. Не стоит сильно стряхивать морковь, чтобы избежать повреждений, которые могут привести к гниению в местах удара. Необходимо оставить ботву длиной 1,5-2 см, а не обрезать его полностью. Последний этап перед хранением — тщательно переберите морковь, удаляя порченые и поврежденные плоды. И, наконец, прежде чем отправить морковь на хранение, ее следует помыть и высушить.

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