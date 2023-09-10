Морковь долежит до следующего урожая: как собрать овощи, чтобы дольше хранились
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При правильном хранении морковь может долгое время оставаться свежей, сочной и вкусной
Не только важно выращивать морковь на своем участке, но также имеет значение правильно собрать урожай, чтобы он оставался свежим, сочным и вкусным в течение долгого времени во время хранения.
Для того чтобы сохранить урожай моркови свежим и продлить срок его хранения, необходимо выполнить несколько условий, пишет segodnya. Всего их восемь.
Как хранить морковь зимой
- Чтобы продлить срок хранения урожая моркови зимой, стоит начать подготовку корнеплодов еще на стадии созревания. Важно избегать избыточного применения азотных удобрений во время роста моркови в почве.
- Необходимо следить за тем, чтобы морковь не заразилась черной гнилью, так как такие плоды не могут долго сохраняться.
- Оптимальное время сбора урожая моркови — сухой и солнечный день, таким образом, она будет иметь более насыщенный вкус, будет болеее сочной и лучше сохранится. Важно, чтобы почва не была слишком пересушенной, чтобы корнеплоды можно было легко извлечь.
- Для сбора моркови используйте вилы, держа их за ботву, затем аккуратно извлекайте корнеплоды из грядки и осторожно отряхивайте от почвы.
- Не стоит сильно стряхивать морковь, чтобы избежать повреждений, которые могут привести к гниению в местах удара.
- Необходимо оставить ботву длиной 1,5-2 см, а не обрезать его полностью.
- Последний этап перед хранением — тщательно переберите морковь, удаляя порченые и поврежденные плоды.
- И, наконец, прежде чем отправить морковь на хранение, ее следует помыть и высушить.
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