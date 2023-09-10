Как почистить подушки без "стиралки": отличный способ для пуха и перья

Пуховые или перьевые подушки лучше всего стирать вручную

Помните, когда в последний раз вы стирали подушки? Глубокую чистку подушек рекомендуется проводить примерно три раза в год, однако не всем известно, как это сделать в домашних условиях. Некоторые подушки нельзя стирать в машине. Вот почему существует простой способ очистки подушек, даже без использования "стиралки".

Если вы хотите почистить несколько подушек, но барабан вашей стиральной машины слишком мал для этого, можно рассмотреть возможность использования ванны. Для пуховых или перьевых подушек рекомендуется проводить стирку вручную. Об этом пишет express.

Как почистить подушки без машинки

Наполните ванну горячей водой и растворите в ней стиральный порошок. Добавьте немного буры (либо замените их сесквикарбонатом натрия или обычной пищевой содой). Все эти чистящие средства эффективно уничтожают микробы и бактерии. Полностью погрузите подушку в ванну и оставьте ее в ней на 6 часов. Вода станет заметно мутной.

Как высушить подушку

Здесь есть несколько вариантов. В случае отсутствия сушилки, можно повесить подушки на улице. Важно убедиться, что центр подушки полностью высох, прежде чем надевать чистую наволочку. Если наполнитель останется влажным, существует риск появления плесени.

Ранее мы писали, как постирать перьевую подушку в машинке. Раскрыт простой, но эффективный способ.