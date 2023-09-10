Сделайте это с огородом осенью, и колорадского жука больше не увидите: уловки дачников

Дачники могут избавиться от нежелательных насекомых с помощью подручных средств

Один из самых главных вредителей на дачном участке – колорадский жук, против которого у огородников есть свои методы борьбы. Особые манипуляции осенью помогут предотвратить появление паразитов в будущем.

Чтобы избавиться от колорадского жука на огороде, воспользуйтесь четырьмя уловками. Об этом рассказывает Ukr.media.

Колорадские жуки не испортят ваш урожай, если осенью обильно полить почву 4-процентным раствором куриного помета. Рассчитывайте около 80 ведер на одну сотку земли. Второй этап – перекопка огорода спустя неделю.

Второй способ отвадить от ваших земельных "квадратов" колорадского жука — глубокая перекопка участка поздней осенью. Дачники советуют не просто обрабатывать почву, а внести в процессе луковую или чесночную шелуху. Так вы точно не оставите шансов паразитам на перезимовку.

Не менее действенный трюк против колорадских жуков – использование золы. Просто раскидайте ее равномерно на участке. Также вам нужно полить участок водой с аммиаком. Простое удобрение поможет убить от 80 до 100 процентов паразитов.

Четвертая уловка, чтобы справиться с колорадскими жуками на огороде, устроить приманку. Когда уберете картофель, разложите на листе железа или полиэтилене отходы от его переработки. Можете раздавить и размазать остатки картофель. Оставьте приманку на день. Все вредители тут же окажутся в "ловушку", чтобы вы могли их уничтожить.

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