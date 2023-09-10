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Только не сжигайте: как разумно использовать опавшие листья на участке

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Опавшие листья добавляют работы дачникам
Опавшие листья добавляют работы дачникам. Фото Pexels

Опавшие осенью листья можно использовать с пользой для огорода

Уборка листьев на участке осенью иногда кажется дачникам бесконечным процессом. На земле постоянно образуется разноцветный ковер, который нужно своевременно убирать. Сжигать листву не рекомендуется. Лучше использовать ее с пользой для огорода.

Как использовать опавшую листву на даче

Использовать на даче можно только абсолютно здоровые листья. Если ваши деревья болели, то всю листву нужно вынести из сада и утилизировать в разрешенном месте.

Опавшую листву здоровых деревьев можно использовать в качестве мульчи. После уборки урожая пустующие грядки очень быстро зарастают сорняками. Чтобы сдержать этот процесс, рассыпьте сухие листья на грядках и дорожках. Листва также будет препятствовать уплотнению почвы и вымыванию из грунта минеральных веществ. Весной перепревшие листья нужно будет собрать и вынести с грядок, или перекопать с землей.

С приходом холодов опавшими листьями можно укрыть розы, гортензии и недавно высаженные кустарники.

Не рекомендуется использовать в качестве мульчи листья дуба, грецкого ореха, лещины, каштана.

Еще один способ применить опавшие листья – добавить их в компост.

Здоровые опавшие листья используют также для приготовления рыхлого грунта, который отлично подходит для выращивания комнатных растений.

Плотный полиэтиленовый мешок большого размера заполняют вперемешку сухими листьями и зелеными отходами: сорняками без корней и семян, ботвой. Затем содержимое увлажняют, а мешок плотно завязывают и проделывают в нем несколько отверстий.

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#Сад и огород #Лайфхак #Листва