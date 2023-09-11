Доставайте сбережения: эти знаки Зодиака могут разориться на этой неделе

Им может прийтись экономить и просить о помощи с деньгами

Середина сентября будет немилостива в финансовом плане сразу для четырех знаков Зодиака, — они могут потерять деньги и познать разочарование в работе.

Речь идет про таких знаков Зодиака как Овен, Телец, Рак и Весы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 11 по 17 сентября включительно.

Овнам выпал Отшельник

Отшельник выше бренных денег и предрекает, что в ближайшее время Вас ждет простая жизнь без излишеств, могут сократиться доходы и аннулироваться договоренности.

Тельцам выпала Пятерка пентаклей

Это одна из худших карт в финансовом раскладе, которая предупреждает, что наступили те самые "черные дни", плохие времена, разорение и финансовые трудности. Вам может прийтись просить о помощи или сильно экономить.

Ракам выпал перевернутый Паж жезлов

В этом положении карта говорит, что Вас может ждать разочарование в деле, отказы и потеря энтузиазма, что остановит Вас на профессиональном пути и может сократить доходы.

Весам выпал перевернутый Суд

В ближайшие дни Вас могут ждать финансовые потери вплоть до банкротства. Также может случиться вынужденная смена места жительства. Возможны конфликты, выход ситуации из-под контроля, отсрочки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.