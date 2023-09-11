Отлично перенесет зиму: чем подкормить клубнику осенью

Клубника нуждается в подкормке накануне длительных холодов

Клубника не очень привередливая культура. Но все же она требует ухода не только весной и летом, но и осенью. Накануне холодного времени года не лишним будет избавить кусты клубники от старых листьев и удалить усы. Особенно важна для клубники подкормка, которая помогает не только увеличить урожайность, но и восстановиться перед зимними холодами.

Осеннюю подкормку нужно вносить после того как будет собран последний урожай ягод. Для ремонтантных сортов это может быть даже октябрь.

Подкормка для клубники осенью

Одними из лучших удобрений для клубники считаются органические. Для подкормки используют птичий помет, который разбавляется водой в концентрации 1 к 20, или коровяк, разбавленный водой в концентрации 1 к 10. Смеси настаивают не меньше суток и после этого вносят на грядки между ягодными кустами.

Неплохим удобрением для клубники осенью будет и зола, которая есть практически на любом дачном участке. Она защитит ягодные кусты от вредителей и гниения. 100-200 грамм просеянной золы растворяют в 10 литрах воды и вносят непосредственно под каждый куст.

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